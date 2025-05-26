Başkan Büyükkılıç, KASKİ yatırımlarını denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından yapımı devam eden 35 milyon liralık altyapı yatırımlarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Hacılar ilçesi Kayseri Caddesi'nde KASKİ tarafından yapım çalışmaları süren yatırımları denetledi.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlara devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni yapılan yollarımızın yapılma sürecinde ya da yenilenme sürecinde altyapıyla da koordinasyon sağlamak suretiyle yapboz döneminin sona ermesini sağlamış oluyoruz. Kayseri Caddesi diye bilinen Hacılar'ımızın en önemli ana arterinin asfaltlarını, kaldırımlarını yeniliyoruz. KASKİ'miz de burayı kanalıyla, içme suyuyla, yağmur suyuyla hizmetlerimizin kalitesini arttırarak vatandaşlarımızla buluşturma adına bir çalışma başlattı. Bu bölgede yapmış olduğu çalışmayla tüm evlere giren su boruları, kanalizasyonlarımız yenileniyor, yağmur sularımızda ilgili mecralara akıtılmak suretiyle sorun olmaktan çıkmış oluyor."