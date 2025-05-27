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        KAYSO'da "2025'te Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı" paneli düzenlendi

        Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) ev sahipliğinde, "2025'te Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:46
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        KAYSO'da "2025'te Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı" paneli düzenlendi
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        Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) ev sahipliğinde, "2025'te Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı" konulu panel düzenlendi.

        Ekonomi Gazetesi ve EMA Yeminli Mali Müşavirlik işbirliğiyle düzenlenen panele, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı ve köşe yazarı Şeref Oğuz ile yeminli mali müşavir Muhammed Kutub Bağırgan konuşmacı olarak katıldı.

        KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, açılışta yaptığı konuşmada, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin kent ekonomisine verdiği desteğe dikkati çekti.

        Sanayicilerin de katıldığı panel interaktif bir şekilde gerçekleştirildi.

        Panelde, Vali Gökmen Çiçek adına Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç adına Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a kent ekonomisine destekleri dolayısıyla plaket takdim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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