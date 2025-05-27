KAYSO'da "2025'te Türkiye Ekonomisi ve Anadolu Sanayisinin Yön Arayışı" paneli düzenlendi

Panelde, Vali Gökmen Çiçek adına Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç adına Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a kent ekonomisine destekleri dolayısıyla plaket takdim edildi.

Sanayicilerin de katıldığı panel interaktif bir şekilde gerçekleştirildi.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, açılışta yaptığı konuşmada, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin kent ekonomisine verdiği desteğe dikkati çekti.

Ekonomi Gazetesi ve EMA Yeminli Mali Müşavirlik işbirliğiyle düzenlenen panele, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı ve köşe yazarı Şeref Oğuz ile yeminli mali müşavir Muhammed Kutub Bağırgan konuşmacı olarak katıldı.

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