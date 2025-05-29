Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Sümer Tesislerini gezdi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Sümer Tesislerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:57 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Sümer Tesislerini gezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Sümer Tesislerini ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, tesiste yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, KAYMEK'in farklı alanlardaki kurslarıyla vatandaşlara destek sağladığını ifade etti.

        Kursiyer ve eğitimcilere başarı dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Mesleğinde ilerlemek ve meslek kazanmak isteyen, derslerinde ilerlemek ve yeterliliğini arttırmak isteyen, diğer taraftan sanat alanında kendini geliştirmek, yabancı dil öğrenerek donanımını arttırmak veya boş zamanlarını sanatla sosyalleşerek en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza bu şekilde kapılarımızı açıyor, buyurun diyoruz. Alanında yetkin, hizmetlerinde özverili ve samimi eğitimcilerimizle bu hizmetleri vatandaşlarımız alsınlar. Kendilerini geliştirsinler, vakitlerini değerlendirsinler."

        Ziyarette Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ve daire başkanları da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı

        Benzer Haberler

        Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılandığı da...
        Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılandığı da...
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Kayseri'de belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapılan gündüz bakım evi inş...
        Kayseri'de belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapılan gündüz bakım evi inş...
        Anne kız Geleneksel Türk Okçuluğu'nda aynı hedefe ok atıyor
        Anne kız Geleneksel Türk Okçuluğu'nda aynı hedefe ok atıyor
        Kayseri'de 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Kayseri'de 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı