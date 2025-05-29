Sarıoğlan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Şehit Nail Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fuarın açılışı, Kaymakam Tugay Kalkanlı ve ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı.
Fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan 11 farklı proje sergilendi. Stantları gezen Kalkanlı, projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.
Kaymakam Kalkanlı, öğrencilere ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek, başarılar diledi.
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