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        Başkan Büyükkılıç, Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermesi'ne katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulunda düzenlenen Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermesi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:29 Güncelleme: 03.06.2025 - 12:29
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        Başkan Büyükkılıç, Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermesi'ne katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulunda düzenlenen Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermesi'ne katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulunda öğrencilerle buluştu.

        Okulda düzenlenen Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermesi'nde stantları gezen Büyükkılıç, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

        Büyükkılıç, okulda gördükleri coşkunun, geleceğe umutla bakmalarına vesile olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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