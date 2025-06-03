Başkan Büyükkılıç, Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermesi'ne katıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulunda düzenlenen Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermesi'ne katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulunda düzenlenen Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermesi'ne katıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulunda öğrencilerle buluştu.
Okulda düzenlenen Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermesi'nde stantları gezen Büyükkılıç, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Büyükkılıç, okulda gördükleri coşkunun, geleceğe umutla bakmalarına vesile olduğunu ifade etti.
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