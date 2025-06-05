Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Şıhbarak Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki çiftçi H.M.E'nin vücuduna kene yapıştı.
Rahatsızlanan çiftçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan H.M.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan bir süre önce nişanlanan H.M.E'nin, Kurban Bayramı sonrasında düğününün olacağı öğrenildi.
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