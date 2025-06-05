Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:42 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Şıhbarak Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki çiftçi H.M.E'nin vücuduna kene yapıştı.

        Rahatsızlanan çiftçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan H.M.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan bir süre önce nişanlanan H.M.E'nin, Kurban Bayramı sonrasında düğününün olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Yaz sıcağında rahat uyumanın 17 etkili yolu!
        Yaz sıcağında rahat uyumanın 17 etkili yolu!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı

        Benzer Haberler

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de bayramlaşma töreninde...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de bayramlaşma töreninde...
        Kocasinan Belediyesi ekiplerinin asfalt çalışmaları sürüyor
        Kocasinan Belediyesi ekiplerinin asfalt çalışmaları sürüyor
        Başkan Büyükkılıç'tan Kurban Bayramı mesajı
        Başkan Büyükkılıç'tan Kurban Bayramı mesajı
        Bir hafta önce evlenen Mehmet, kene ısırması sonucu öldü
        Bir hafta önce evlenen Mehmet, kene ısırması sonucu öldü
        Yoldaki çocuğun topunu şişiren otobüs şoförü: O kadar tatlı ki; servetini i...
        Yoldaki çocuğun topunu şişiren otobüs şoförü: O kadar tatlı ki; servetini i...
        Evliya Dağı'nın zirvesindeki türbenin bakımını 11 yıldır gönüllü yapıyor
        Evliya Dağı'nın zirvesindeki türbenin bakımını 11 yıldır gönüllü yapıyor