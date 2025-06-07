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        Kayseri'de itfaiye ekipleri bir ayda 870 olaya müdahale etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mayıs ayında 870 olaya müdahalede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 16:04 Güncelleme: 07.06.2025 - 16:04
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        Kayseri'de itfaiye ekipleri bir ayda 870 olaya müdahale etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mayıs ayında 870 olaya müdahalede bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, doğal afet, yangın, kaza ve arama kurtarma gibi sorumluluk alanına giren olaylarda, fedakarlık ve özveri ile görevini icra ediyor.

        Mayıs ayı verilerine göre 270 yangın, 62 trafik kazası ve 166 su baskınına müdahale eden ekipler, 372 de kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

        Ekipler ayrıca 5 bin 72 vatandaşa eğitim verirken, 86 da denetim yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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