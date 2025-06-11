Kayseri'de baba ve oğlunu öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası

Kayseri'de alacak nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlunu silahla öldürdükleri iddiasıyla yeniden yargılanan 4 sanık, 27,5 yıl ile 12,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada, taraf avukatları ve bazı müştekiler hazır bulundu.

Sanıklar F.D, E.D. A.D. ve U.D. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Duruşma savcısının mütalaasının ardından son savunmalarını yapan sanıklar, eski ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, beraatleriyle tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar U.D. ve F.D'ye Yunus Emre Akbıyık'a yönelik "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl, İbrahim Başkurt'a yönelik ise aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Heyet, İbrahim Başkurt'un öldürülmesiyle ilgili sanıklar A.D. ve E.D'ye ise "yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ceza verdi.