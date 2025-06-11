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        Kayseri'de baba ve oğlunu öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası

        Kayseri'de alacak nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlunu silahla öldürdükleri iddiasıyla yeniden yargılanan 4 sanık, 27,5 yıl ile 12,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 19:27 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:27
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        Kayseri'de baba ve oğlunu öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası
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        Kayseri'de alacak nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlunu silahla öldürdükleri iddiasıyla yeniden yargılanan 4 sanık, 27,5 yıl ile 12,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

        Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada, taraf avukatları ve bazı müştekiler hazır bulundu.

        Sanıklar F.D, E.D. A.D. ve U.D. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

        Duruşma savcısının mütalaasının ardından son savunmalarını yapan sanıklar, eski ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, beraatleriyle tahliyelerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıklar U.D. ve F.D'ye Yunus Emre Akbıyık'a yönelik "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl, İbrahim Başkurt'a yönelik ise aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

        Heyet, İbrahim Başkurt'un öldürülmesiyle ilgili sanıklar A.D. ve E.D'ye ise "yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis ceza verdi.

        Mahkeme, 4 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

        - Olay

        Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4221'inci Sokak'ta 26 Mayıs 2021'de, F.D, E.D. ve A.D. kardeşler ile alacak meselesinden husumetli oldukları İbrahim Başkurt ve oğlu Yunus Emre Akbıyık arasında kavga çıkmış, olayda baba ve oğul silahla vurularak öldürülmüştü.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, F.D, E.D. A.D ve U.D'nin aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında dava açılmış, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan F.D, E.D, A.D. ve U.D, Yunus Emre Akbıyık'a yönelik "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl, İbrahim Başkurt'a yönelik ise aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Heyet, tutuksuz 6 sanığın ise beraatini kararlaştırmıştı.

        Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bazı sanıkların "faillik" suçundan değil, "yardım etme"den yargılanması istemiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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