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        Kayseri'de 24 bin 400 makaron ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen "huzur operasyonu"nda 24 bin 400 makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 23:38 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:38
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        Kayseri'de 24 bin 400 makaron ele geçirildi
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        Kayseri'de düzenlenen "huzur operasyonu"nda 24 bin 400 makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bünyan ilçesinde düzenlenen "huzur operasyonu"nda 552 kişi kontrol edildi.

        Toplam 145 aracın sorgulandığı operasyonda, 24 bin 400 makaron ve 5 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

        Araçlardan 3'üne çeşitli kanunlara muhalefetten 79 bin lira ceza kesildi.

        Operasyonda 3 kişi hakkında da "kaçakçılık" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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