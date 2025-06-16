Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, kimlik kontrolü yaptığı kişinin, hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (20) olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesi Necip Fazıl Bulvarı'nda yaptıkları kontrollerde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

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