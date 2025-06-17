Kayseri'de 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Kayseri'de, jandarma tarafında durdurulan iki tırda, 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kayseri'de, jandarma tarafında durdurulan iki tırda, 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolunda gerçekleştirilen devriye görevinde, M.Z. ve E.E. idaresindeki iki tırı durdurdu.
Tırlarda yapılan aramada, 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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