Kayseri'de yengesini baltayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

E.T'nin balta ile darbedilerek öldürüldüğünü, olayı gören A.T'nin de rahatsızlanıp hayatını kaybettiğini değerlendiren polis, olay sırasında evde bulunan A.T'nin kardeşi A.R.T'yi cinayet şüphesiyle gözaltına almıştı.

Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9. Cadde'de üç katlı müstakil evde yaşayan yatalak hasta A.T (87) ile karısı E.T'den (73) 14 Kasım 2022'de haber alamayan yakınları polise haber vermiş, eve giden polis ve sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirlemişti.

Sanık A.R.T. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini talep etti.

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