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        Kayseri'de polis ekipleri, YKS'ye geç kalan öğrenciler için seferber oldu

        Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrenciler, sınav yerlerine polis ekiplerince yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:43 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:43
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        Kayseri'de polis ekipleri, YKS'ye geç kalan öğrenciler için seferber oldu
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        Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrenciler, sınav yerlerine polis ekiplerince yetiştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, polis ekipleri YKS'ye yetişmeye çalışanlar için seferber oldu.

        Kentin çeşitli noktalarında görev yapan ekipler, sınava yetişmeye çalışan öğrencileri, ekip araçları ve motosikletlere sınavın yapıldığı okullara getirdi.

        Araçlardan inerek sınav merkezlerine koşan adaylar, kapılar kapanmadan içeri girmeyi başardı.

        Paylaşılan görüntüde trafik polisi motosikletine aldığı öğrenciye "Sen hiç korkma, ben seni yetiştireceğim." ifadesini kullandı.

        Bir polis memurunun da öğrenciyi motosikletine alarak sınava gireceği okula götürmesi vatandaşlar tarafından alkışlandı.

        Paylaşımda, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 21 Haziran 2025 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki merkezi sınava giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize sınavlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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