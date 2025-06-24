Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser A.D. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. saklandıkları adreste yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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