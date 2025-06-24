Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 19:43 Güncelleme: 24.06.2025 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Kentte çeşitli programlara katılan Ersoy, Kayseri Valiliğine ziyarette bulundu. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ersoy, Vali Gökmen Çiçek'le bir araya geldi.

        Buradan Büyükşehir Belediyesine geçen Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve belediye çalışanları tarafından karşılandı.

        Büyükkılıç, Bakan Ersoy'a ilde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Ziyarette konuşan Ersoy, Kayseri'de yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi.

        Tarihi öneme sahip bir kentte bulunduklarını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

        "Geçmiş çağlara dayanan arkeolojik, kültürel değerleriniz ve gastronominizle aslında bir turizm şehrisiniz. Bizden gelen tavsiyeleri de hızlı bir şekilde uyguluyorsunuz. Zaten bizim Ankara'dan gayret etmemizle bu iş tek başına olmuyor. Önemli olan yerel yönetimlerin sektöre sahip çıkması, bizimle beraber onu hedeflemesi. Ancak o zaman hızlı sonuç alınabiliyor. Bizim Bakanlık olarak turizmi 81 vilayete yayma hedefimiz var. Kayseri'nin zaten ciddi bir potansiyeli var. Şimdi bu yaptığımız ortak çalışmalarla birlikte ziyaretçi sayısını ciddi ve hızlı bir şekilde arttıracağımızı düşünüyorum. Hem Türkiye genelinden hem dünyadan alacağımız ziyaretçilerle."

        Yeni bir müzeyi de Kayseri'ye kazandıracaklarını vurgulayan Ersoy, Kayseri'nin Kültür Yolu Festivali'ne de ev sahipliği yapacağını belirtti.

        Büyükkılıç ise Kayseri'nin turizm zengini bir kent olduğunu, birçok yerde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği halinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Bakan Ersoy, Yozgat'ta belediye başkanları ile toplantı yaptı (2)
        Bakan Ersoy, Yozgat'ta belediye başkanları ile toplantı yaptı (2)
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kayseri'de kütüphane açılışında konuştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kayseri'de kütüphane açılışında konuştu:
        Başkan Özdoğan, vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı
        Başkan Özdoğan, vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı
        Kayseri Yeşilay ERVA Spor Kulübünün minik güreşçileri için ödül töreni düze...
        Kayseri Yeşilay ERVA Spor Kulübünün minik güreşçileri için ödül töreni düze...
        Kayseri'de Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabı için kura çeki...
        Kayseri'de Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabı için kura çeki...
        Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı