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        Kayseri OSB'de aydınlatmada tasarrufa geçiliyor

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) aydınlatma lambaları daha uzun ömürlü, verimli ve tasarruflu yeni LED armatürlerle değiştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:22 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:22
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        Kayseri OSB'de aydınlatmada tasarrufa geçiliyor
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) aydınlatma lambaları daha uzun ömürlü, verimli ve tasarruflu yeni LED armatürlerle değiştirilecek.

        OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tasarrufa dayalı işletme mantığına uygun şekilde altyapı yatırımları devam ediyor.

        Kayseri OSB genelindeki aydınlatma lambaları daha uzun ömürlü, verimli ve tasarruflu yeni LED armatürlerle değiştirilecek. Yeni proje kapsamında, yaklaşık 17 milyon TL'lik yatırım yapılacak ve 2 yıl içinde kendini amorti edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, göreve geldikleri günden bu yana sanayicinin kazanımlarını daha iyi bir noktaya taşımak için büyük gayret gösterdiklerini, elektrik alt yapısına ilişkin irili ufaklı birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve sürdürdüklerini belirtti.

        Son yaptıkları çalışma ile önemli oranda enerji tüketimine yol açan armatürleri yeni teknoloji LED ürünlerle değiştirmeye başladıklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

        "Tasarruf bizim için önemli. Sanayicilerimizin katkıları ile oluşan bütçemizi en verimli şekilde kullanmaya çaba gösteriyoruz. 22 Haziran 2022'den bu yana yaptığımız tüm yatırımlarımızı bu anlayışla yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Birçok projeyi hayata geçirirken, 1 kuruş kredi kullanmadık ve 1 milimetre arsa da satmadık. Sanayicilerimizin şahit olduğu tüm yatırımlarımız Kayseri OSB'nin kendi imkanları ile gerçekleşiyor. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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