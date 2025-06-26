Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi tedaviye alındı.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi tedaviye alındı.
Alınan bilgiye göre, M.T.G. idaresindeki 34 CMD 487 plakalı otomobil, Elbaşı Mahallesi'nde Y.E.A'nın kullandığı 38 AJN 783 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile S.A, D.A. ve S.A. çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.