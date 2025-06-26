Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde, E.G.T. ile K.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, E.G.T. bıçakla K.Y'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili 1 zanlı gözaltına alındı.
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