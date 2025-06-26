ERÜ, TEKNOFEST'in paydaşı oldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in paydaşları arasında yerini aldı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek etkinliğin paydaşları arasında ERÜ'de yer buldu.

Teknoloji alanında gerçekleştirilecek yarışmalarda jüri üyelikleri olmak üzere birçok farklı dalda işbirliği yapacak olan ERÜ, organizasyonda stant açarak çalışmalarını ziyaretçilere tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, milli teknoloji hamlesi TEKNOFEST'in Türkiye'de önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, organizasyonun paydaşları arasında yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.