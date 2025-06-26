Kayseri'de organize suç örgütü davasında 5 tutuklu sanığa tahliye

Kayseri'de organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 9'u tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan davanın ilk duruşması, üçüncü gününde sanık ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda devam edildi.

Mahkeme heyeti, duruşmanın ilk gününde sanıkları, dün ise müştekileri dinledi.

Sanıklar savunmalarında, suçlamaları reddederek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan A.K., A.A., B.B., M.K. ve S.B'nin cezaevinde kaldıkları süreyi dikkate alıp yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, örgüt lideri olduğu iddia edilen B.Ş. ile F.İ., O.A. ve O.G’nin ise tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Mart 2024'te 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.