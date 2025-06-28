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        Edebiyat öğretmeni Filistin için yazdığı şiirlerden elde ettiği geliri Gazze'ye bağışladı

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de bir edebiyat öğretmeni, "Filistin Mersiyesi" isimli şiir kitabının gelirini Gazze'ye bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:21
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        Edebiyat öğretmeni Filistin için yazdığı şiirlerden elde ettiği geliri Gazze'ye bağışladı
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de bir edebiyat öğretmeni, "Filistin Mersiyesi" isimli şiir kitabının gelirini Gazze'ye bağışladı.

        Develi ilçesindeki Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan 41 yaşındaki Tayfur Bulut, İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze'de yaşanan katliama dikkati çekebilmek için şiir kitabı yazdı.

        Bulut, Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen tanıtım gününde, ilk aşamada basılan 1000 kitabın satışından elde edilen yaklaşık 30 bin lirayı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kayseri Şubesi aracıyla Gazze'ye gönderdi.

        - "Gazze'de büyük bir katliam yaşanıyor"

        Bulut, AA muhabirine, 55 şiirin yer aldığı "Filistin Mersiyesi" ismini verdiği kitabın büyük bir emeğin sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

        İlk kitabını Filistin için yazmış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Bulut, "Gazze'de büyük bir katliam yaşanıyor. Ben de oradaki zulme karşı ses çıkarmak, oradaki insanların dramını paylaşmak ve bu durumu unutturmamak için şiir yazmaya başladım. Çok şükür kitap haline getirebildik." dedi.

        - "Safımız belli olsun istedik"

        Kitabın ilk gelirini Gazze'ye bağışladıklarını anlatan Bulut, şöyle devam etti:

        "Kitabımızı Develi'de düzenlediğimiz tanıtım gecesinin gelirleriyle bastırdık. İlk aşamada 1000 kitap bastırdık. Yaklaşık 500'ü satıldı. Bundan sonraki satışlarımızın gelirini de yine Gazze'ye bağışlayacağız. Ağzında Hazreti İbrahim'i yakan ateşi söndürmek için su taşıyan karınca misali elimizden geleni yapmaya çalıştık. Safımız belli olsun istedik. Burada insanların elinden bir şey gelmiyor. Böyle bir şey yaptığımı görenlerden olumlu tepkiler alıyorum."

        Bulut, eşinin bu süreçte kendisine destek olduğunu ve kitabın ortaya çıkmasında katkı sağladığını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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