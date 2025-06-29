Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında, 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:10 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında, 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

        Kayseri Serbest Bölgesinden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen projelerin ve yeni yıl yatırımlarının tanıtıldığı genel kurulda, gündem maddeleri görüşülerek onaylandı.

        Palancıoğlu, yaptığı konuşmada, "Şehrimizin sanayi, istihdam ve üretimde gözdesi Kayseri Serbest Bölgemiz için aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyor, oda başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        - Büyükkılıç, Seher Bulvarı'ndaki çalışmaları inceledi

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak Seher Bulvarı'ndaki çalışmaları inceledi.

        Bulvarda toplam 4 bin 500 metre uzunluğundaki yolda yürütülen çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlamış asfalt tabakası kazınıyor.

        Toplam maliyeti 27 milyon 200 bin lira olacak proje tamamlandığında, 12 santimetre kalınlığında 16 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak.

        İncelemenin ardından açıklamada bulunan Büyükkılıç, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını ifade etti.

        Tecrübeli, samimi, gayretli, şehrine sevdalı bu güzel ekibi ve yüklenici firmayı tebrik ettiğini belirten Büyükkılıç, "Gidiş, geliş 5 kilometre uzunluğunda olan yolumuza toplam 16 bin ton asfalt dökülecek. Ekibimiz, gece, gündüz hızlı şekilde çalışıyor. Bu yol Beğendik Bağları, Hacılar, Organize Sanayi Bölgesi'ne giden önemli bir ana arterimizdir. Burasının kaliteli hizmetle buluşması vatandaşımızı memnun edecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, doğa yürüyüşüne katıldı
        Başkan Büyükkılıç, doğa yürüyüşüne katıldı
        2 çocuk annesi kasap: Kadın eli değen her yer güzelleşiyor
        2 çocuk annesi kasap: Kadın eli değen her yer güzelleşiyor
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den ada ülkelerinin de yer aldığı 49 ülkeye balık ihracatı
        Kayseri'den ada ülkelerinin de yer aldığı 49 ülkeye balık ihracatı
        Kayseri'de kanseri yenen 3 yaşındaki Deniz için gökyüzüne balonlar bırakıld...
        Kayseri'de kanseri yenen 3 yaşındaki Deniz için gökyüzüne balonlar bırakıld...
        Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyor
        Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyor