Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında, 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Kayseri Serbest Bölgesinden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen projelerin ve yeni yıl yatırımlarının tanıtıldığı genel kurulda, gündem maddeleri görüşülerek onaylandı.

Palancıoğlu, yaptığı konuşmada, "Şehrimizin sanayi, istihdam ve üretimde gözdesi Kayseri Serbest Bölgemiz için aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyor, oda başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- Büyükkılıç, Seher Bulvarı'ndaki çalışmaları inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak Seher Bulvarı'ndaki çalışmaları inceledi.

Bulvarda toplam 4 bin 500 metre uzunluğundaki yolda yürütülen çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlamış asfalt tabakası kazınıyor.