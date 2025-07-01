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        Melikgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

        Melikgazi Belediyesi, imara uygun yeni yollarda asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:31
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        Melikgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor
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        Melikgazi Belediyesi, imara uygun yeni yollarda asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anbar Mahallesi 40. Cadde'de bir kilometrelik asfalt çalışması yapılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, asfalt serim çalışmalarıyla birlikte caddenin modern yollara kavuşacağını ifade etti.

        Çalışmaların ihtiyaç olan yollarda devam edeceğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında mevcut bozuk yolları yeniliyor, altyapısı tamamlanan sokakları ise asfaltlamaya devam ediyoruz. Birçok mahallemizde ihtiyaç olan yerlerde programımıza göre asfaltlama yapıyoruz. Asfalt çalışmamızla, yollarımızda hem trafik güvenliğini artırıyor hem de ilçemizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz."

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        Galeri

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