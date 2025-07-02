Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Ankara'da temaslarda bulundu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp'le bir araya gelen Çolakbayrakdar, Kocasinan'da yürütülen ve planlanan kentsel dönüşüm projelerini görüştü.

Çolakbayrakdar, göreve geldiği 10 yıldan beri 11 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kocasinan denince akla ilk kentsel dönüşüm geldiğini kaydeden Çolakbayrakdar, "Vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç duyulan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle mahallerimizde hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunarak, onlara daha güzel yaşam ortamı sunuyoruz. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Tarım Reformu Genel Müdürü Yıldız'la da görüşen Çolakbayrakdar, "Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB" hakkında görüşme yaptı.