Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Ankara'da temaslarda bulundu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Ankara'da temaslarda bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp'le bir araya gelen Çolakbayrakdar, Kocasinan'da yürütülen ve planlanan kentsel dönüşüm projelerini görüştü.

        Çolakbayrakdar, göreve geldiği 10 yıldan beri 11 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Kocasinan denince akla ilk kentsel dönüşüm geldiğini kaydeden Çolakbayrakdar, "Vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç duyulan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle mahallerimizde hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunarak, onlara daha güzel yaşam ortamı sunuyoruz. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor." ifadelerini kullandı.

        Tarım Reformu Genel Müdürü Yıldız'la da görüşen Çolakbayrakdar, "Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB" hakkında görüşme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel...
        Büyükşehir Belediyesinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel...
        Kayseri'de Ağcaşar Baraj Gölü'ne 600 bin balık yavrusu bırakıldı
        Kayseri'de Ağcaşar Baraj Gölü'ne 600 bin balık yavrusu bırakıldı
        Mahkeme, görme engelli Caner'in kopyaya teşebbüsten aldığı kınama cezasını...
        Mahkeme, görme engelli Caner'in kopyaya teşebbüsten aldığı kınama cezasını...
        Kayseri'de 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförünün yargılanmasına...
        Kayseri'de 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförünün yargılanmasına...
        Kayseri Sanayi Odası haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri Sanayi Odası haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Kayseri'de toplantıya k...
        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Kayseri'de toplantıya k...