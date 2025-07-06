Erciyes Dağı'nda mahsur kalan iki dağcı kurtarıldı
Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanan iki dağcı, iniş sırasında mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Kayseri'de Erciyes Dağı'na tırmanan iki dağcı, iniş sırasında mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaptıktan sonra inişe geçen iki dağcıdan A.K, ayağının burkulması sonucu yaralandı.
Arkadaşı ayağından yaralanan E.K.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen JAK, AFAD, UMKE ve Hacılar Dağcılık Kulübü ekipleri, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından dağcılara ulaştı.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, yaralı dağcıyı sedyenin bulunduğu bölgeye kadar sırtında taşıdı.
Bulundukları yerden indirilen dağcılardan A.K. tedavi için hastaneye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.