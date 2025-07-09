Kayseri Kariyer Merkezi, istihdama katkı sağlamaya devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, bu yılın ilk 6 ayında toplam 1437 kişinin istihdamına aracılık etti.
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, bu yılın ilk 6 ayında toplam 1437 kişinin istihdamına aracılık etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi, temmuz ayı itibariyle, firmalardan talep edilen toplam 3 bin 521 işçiye karşılık toplam 1437 kişinin istihdamına aracı oldu.
Kariyer Merkezi, 6 aylık süreçte talep edilen toplam istihdamın ortalama yarısının karşılanmasına aracılık etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.