Kayseri Kariyer Merkezi, istihdama katkı sağlamaya devam ediyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Kariyer Merkezi, temmuz ayı itibariyle, firmalardan talep edilen toplam 3 bin 521 işçiye karşılık toplam 1437 kişinin istihdamına aracı oldu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, bu yılın ilk 6 ayında toplam 1437 kişinin istihdamına aracılık etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.