ERÜ İletişim Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesinden mezun olan 252 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım ile radyo televizyon ve sinema bölümlerinden mezun olan öğrenciler için Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, gelecek hayatlarında başarı diledi.

Öğrencilerin bitirdikleri bölümlerin son derece önemli olduğunu belirten Çiçek," Gençler gerçekten çok önemli bir bölümden mezun oluyorsunuz. Milletimizin değerleriyle barışık olun. 1000 yıllık tarihimizle gurur duyun. Bu milletin parçası olmanın gücünü hep yanınızda hissedin. Karşınıza çıkacak olumsuzluklara karşı pes etmeyin, yolunuza devam edin." diye konuştu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da üniversitenin elde ettiği başarılar ve akademik çalışmalarıyla Türkiye'de öncü üniversiteler arasında yer aldığını söyledi.

Öğrencilere, ülkelerine karşı vefalı olmaları tavsiyesinde bulunan Altun, "Öğrenmek sadece diploma almak için geçirilen bir faaliyet değildir. Biz sizlere teori olarak donanımlı yetişmeniz için katkı sağladık. Bundan sonra pratik hayatta iş sizlere düşüyor. Ülkemizin gelişmesi için her daim fedakarca çalışın." ifadeleri kullandı.