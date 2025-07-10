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        Kayseri'de 24 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 15:50 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:50
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        Kayseri'de 24 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin koordinesinde, 72 ekip ve 216 personelin katılımıyla arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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