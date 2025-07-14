Kayseri Valisi Çiçek'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, 15 Temmuz'un Türk milletinin iradesine, vatanına ve demokrasisine yönelik hain bir saldırının bertaraf edildiği, tarihin en şanlı direniş günlerinden biri olduğunu belirtti.

15 Temmuz direnişinin, milletin iradesinin, inancın ve bağımsızlık aşkının en somut göstergesi olduğunu anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, bu topraklara, bu millete ve bu vatanın değerlerine gönülden bağlı milyonlarca insan, canı pahasına bir duruş sergiledi. Tankların önüne duran, mermilere göğsünü siper eden kahramanlarımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve demokrasinin vazgeçilmezliğini tüm dünyaya haykırdı. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir dönüm noktasıdır. Bugün, geleceğe daha güçlü, daha umutlu ve daha birlik içinde yürüme azmimizi bir kez daha yineliyoruz."