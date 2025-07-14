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        Kayseri Valisi Çiçek'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:53 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:53
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        Kayseri Valisi Çiçek'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çiçek, mesajında, 15 Temmuz'un Türk milletinin iradesine, vatanına ve demokrasisine yönelik hain bir saldırının bertaraf edildiği, tarihin en şanlı direniş günlerinden biri olduğunu belirtti.

        15 Temmuz direnişinin, milletin iradesinin, inancın ve bağımsızlık aşkının en somut göstergesi olduğunu anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz gecesi, bu topraklara, bu millete ve bu vatanın değerlerine gönülden bağlı milyonlarca insan, canı pahasına bir duruş sergiledi. Tankların önüne duran, mermilere göğsünü siper eden kahramanlarımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve demokrasinin vazgeçilmezliğini tüm dünyaya haykırdı. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir dönüm noktasıdır. Bugün, geleceğe daha güçlü, daha umutlu ve daha birlik içinde yürüme azmimizi bir kez daha yineliyoruz."

        Çiçek, 15 Temmuz'da milletin tek yürek olup, demokrasiye sahip çıktığını anlatarak, tankların ve silahların karşısında iman göğsüyle dimdik durduklarını aktardı.

        Demokrasiye sahip çıkmaya, vatana hizmet etmeye ve milli değerleri yüceltmeye devam edeceklerini vurgulayan Çiçek, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda ederek Türkiye'mizin kaderini değiştiren 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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