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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan, 15 Temmuz ve "Terörsüz Türkiye" açıklaması:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde baskılara ve silahlara boyun eğmediklerini belirterek, "Ne ondan ne de bundan korktuk. Bir Türk askeri olarak yapılması gerekeni Allah'a çok şükür yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de bu hainlerin ve alçakların yapmaya çalıştıkları bütün faaliyet akamete uğratıldı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 22:41 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:43
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan, 15 Temmuz ve "Terörsüz Türkiye" açıklaması:
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde baskılara ve silahlara boyun eğmediklerini belirterek, "Ne ondan ne de bundan korktuk. Bir Türk askeri olarak yapılması gerekeni Allah'a çok şükür yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de bu hainlerin ve alçakların yapmaya çalıştıkları bütün faaliyet akamete uğratıldı." dedi.

        Hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunan Akar, Kayseri'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde, AA muhabirine açıklamada bulundu.

        Akar, son derece seçkin ve saygın bir tarihe, kültüre ve medeniyete sahip olduklarını söyledi.

        O gece yapılan bütün baskınlara ve her türlü alçaklığa rağmen Allah'ın kendilerine direnme gücü verdiğini dile getiren Akar, şöyle konuştu:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatanını ve milletini seven herkes, asker, sivil, polis ve jandarma kim varsa ordu-millet birliğinin ve beraberliğinin ne olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Bu konuda ne kadar duyarlı ve heyecanlı olduğumuz, aradan 9 yıl geçmiş olmasına rağmen bütün yurtta yapılan anmalar, kutlamalar, değerlendirmeler ve toplantılar bunun açık göstergesidir. Çok şükür biz orada ne baskılara ne de silaha boyun eğdik, ne ondan ne de bundan korktuk. Bir Türk askeri olarak yapılması gerekeni Allah'a çok şükür yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de bu hainlerin ve alçakların yapmaya çalıştıkları bütün faaliyet akamete uğratıldı. Bundan dolayı da büyük bir heyecan ve gurur duyuyoruz."

        -"86 milyon bir ve beraberiz, ayrılık yok"

        Akar, 9 yıl önce hain darbe girişimi nasıl akamete uğratıldıysa, 40 yılı aşkın süredir devam eden terörü de etkisiz hale getirmek ve bitirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle başlatılan çalışmalar olduğuna değindi.

        Çalışmalar kapsamında asil Türk milletini terör belasından kurtaracaklarını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

        "Bunda azimli ve kararlıyız. Allah'ın izni ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla buna da muktediriz, bunu yapacağız ve bu milleti bu beladan kurtaracağız. Burada en önemli konulardan biri de 86 milyon bir ve beraberiz, ayrılık yok. Tarihimizde, kültürümüzde ve medeniyetimizde kimsenin etnik, dini ve mezhep kökenine bakmadık, bakmıyoruz. Dolayısıyla 86 milyon biriz ve beraberiz. Tek bilek, tek yumruk, inşallah bu şekilde çalışmak suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa ve ihya edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

        Akar, yeni bir düzen kurulan dünyada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin layık olduğu yeri alacağını sözlerine ekledi.

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