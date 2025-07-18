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        Felç kalan eşini tekerlekli sandalyeyle "hedefe" taşıyor

        MUHAMMED KISIR - Kırklareli'nde 12 yıl önce geçirdiği kazada boynu kırılan ve vücudunun büyük bölümü felç kalan Şehit Kemikkıran, eşi Dilek Sopran Kemikkıran'ın desteğiyle sürdürdüğü okçulukta başarıdan başarıya koşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:25 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:25
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        Felç kalan eşini tekerlekli sandalyeyle "hedefe" taşıyor
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        MUHAMMED KISIR - Kırklareli’nde 12 yıl önce geçirdiği kazada boynu kırılan ve vücudunun büyük bölümü felç kalan Şehit Kemikkıran, eşi Dilek Sopran Kemikkıran’ın desteğiyle sürdürdüğü okçulukta başarıdan başarıya koşuyor.

        İğneada’da denize balıklama atlayan ve boyun omurlarının kırılması sonucu 2013'te felç kalan 39 yaşındaki Kemikkıran, yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürüyor.

        Fizik tedavi sürecinde kollarını kullanmaya başlayan Kemikkıran, hastanede tanıştığı sporcuların yönlendirmesiyle okçuluğa ilgi duymaya başladı.

        Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'ndeki okçuluk antrenmanlarına eşinin desteğiyle gidip gelen Kemikkıran, rahatsızlığı sürecinde girdiği Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ile Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarılı oldu. Talas Belediyesinde 2018'de memur olarak göreve başlayan Kemikkıran, Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü de tamamladı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ sporcusu Kemikkıran, Antalya'da geçen yıl düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü, bu yıl düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. Ayak Şampiyonası'nda ise birinci oldu. Sürekli yanında olan eşinin desteğiyle çalışmalarını sürdüren Kemikkıran, 2028 Paralimpik Oyunları'na katılarak şampiyonluk hedefliyor.

        - "Asıl azimli olan eşim"

        Şehit Kemikkıran, AA muhabirine, kazadan sonra hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadığını, eşinin desteğiyle hayata tutunduğunu söyledi.

        Eşinin hastanede, evde, işte ve sporda her zaman yanında olduğunu anlatan Kemikkıran, "Her zaman yanımdaydı, bütün bu süreçte hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Mücadelemin yüzde 70'i onun, yüzde 30'u benim. Herkes bana 'Çok azimlisin.' diyor. Ben azimli değilim, tembelim, asıl azimli olan eşim." dedi.

        Antrenmanlarını aksatmadan yarışmalara disiplinli hazırlandığını dile getiren Kemikkıran, şöyle konuştu:

        "İş çıkışı hazırlıklarımız evde başlıyor. Arabanın sağ koltuğuna geçiyorum, eşim arabayı kullanıyor. Tekerlekli sandalyemi arka koltuğa koyuyor. Tesise geldiğimizde sandalyeyi çıkarıyor, kuruyor, ben sandalyeye geçiyorum. Sonra hedefe ok atmaya başlıyorum. Geçmişte yaşadıklarımı geride bırakarak yeni hedefler için çalışıyorum. En büyük hedefim 2028 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olup İstiklal Marşı’mızı okutmak. Boynum kırıldı, felç oldum ama pes etmedim. Mecazen yeniden ayağa kalktım."

        - "Şampiyon olunca bana büyük gurur verdi"

        Dilek Sopran Kemikkıran ise eşinin Türkiye şampiyonu olmasının gurur verici olduğunu belirtti.

        Eşinin vesilesiyle kendisinin de geleneksel okçuluğa başladığını aktaran Kemikkıran, "Yorucu süreçler geçirmedim değil ama sonucu güzel olduğu için artık onlar benim için güzel anı olarak geride kaldı. ifadelerini kullandı.

        Yaşanan süreçte birbirlerine destek olduklarını dile getiren Dilek Kemikkıran, eşinin başarılarının devamının geleceğine inandığını söyledi.

        Kemikkıran, antrenmanlarda eşine yardımcı olmak için her zaman yanında bulunduğunu belirterek, "Hayata elimizden geldiğince meydan okumaya çalıştık. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Onun sağlığına kavuşup tekrar eski Şehit olmasını bekliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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