Kayseri'de 56. ERVA Spor Kulübü açıldı

Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 56. spor kulübü açıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayesinde yürütülen proje kapsamında, hayırsever Şen ailesi tarafından yaptırılıp Kocasinan ilçesi Yenimahalle'de açılışı yapılan Çetin Şen Erva Spor Kulübü gençlere hizmet vermeye başladı.

Vali Gökmen Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, açılışı gerçekleştirilen her ERVA Spor Kulübü'nde farklı bir heyecan yaşadıklarını belirtti.

Kentin her mahallesindeki çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Çiçek, hiçbirini kaderine terk etmeyeceklerini ve onları yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Çiçek, "Gençlerle beraber olacağız, onlarla spor yapacağız, onlara değerler eğitimi vereceğiz, onlarla arkadaş olacağız, dost olacağız ve onlarla bir aile olacağız demiştim. Bugün öğrenci sayımız 15 bini aştı. Ailelerimizle beraber koskocaman bir aile olduk." diye konuştu.

Gençlere karşı kötülük ve tuzak kurmak isteyenlere karşı Kayseri'den meydan okuduklarını belirten Çiçek, Kayseri'de ERVA Projesi kapsamında 56. spor kulübü açıldığını kaydetti.