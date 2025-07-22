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        Süper Lig'in gol krallarından Gökhan Ünal, Erciyes 38 FK için kolları sıvadı

        HAKAN CAN ŞAHİN - TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'nin yeni teknik direktörü Gökhan Ünal, takımını bir üst lige çıkarmak istediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:07
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        Süper Lig'in gol krallarından Gökhan Ünal, Erciyes 38 FK için kolları sıvadı
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        HAKAN CAN ŞAHİN - TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'nin yeni teknik direktörü Gökhan Ünal, takımını bir üst lige çıkarmak istediğini söyledi.

        Süper Lig'de 2005-2006 sezonunu 25 golle gol kralı olarak tamamlayan eski milli golcü Gökhan Ünal, teknik direktörlük görevine getirildiği Erciyes 38 FK ile Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlarına başladı.

        Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor ve Gençlerbirliği'nin de aralarında bulunduğu Süper Lig takımında uzun yıllar top koşturan Gökhan Ünal, Kayserispor tarihinin en golcü oyuncusu unvanına sahip.

        Gökhan Ünal, AA muhabirine, yeni başladıkları kamp çalışmalarının çok güzel ve verimli geçtiğini belirtti.

        Göreve yeni geldiğini, futbolcuları tanımaya çalıştığını anlatan Ünal, "Futbolcular beni tanıyacak, ben onları tanıyacağım. Zaten bazılarını tanıyorum ama kişilik ve karakter olarak kimse birbirini tanımıyor. Onlar beni tanıdıkça ne istediğimi anlayacak." dedi.

        Ünal, Kayseri'nin önemli bir spor şehri olduğunu ve buna katkı sağlamak istediklerini dile getirerek, "Hedefimiz üst lige çıkmak, inşallah bunu bu sene gerçekleştiririz. Kayserispor'un ve Erciyes'in alt liglerde işi yok. Her iki takımın da seviyesi üst ligler. Kayseri halkı ve şehrine bu yakışır. İnşallah geçmişteki başarıları Erciyes'te de yaşayacağız." diye konuştu.

        Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren ve 3-4 mevkiye transfer düşündüklerini aktaran Ünal, "Benim 'her oyuncuyu alalım' diye bir mantığım yok. Önemli olan doğru oyuncu olsun, maliyeti de bize uysun." ifadelerini kullandı.

        -"İşimiz zor ama imkansız değil."

        Kayseri'nin kendisi için her zaman farklı duygular ve enerjiler hissettirdiğini anlatan Ünal, çok mutlu olduğu Kayseri'de çok fazla arkadaşının ve dostunun olduğunu vurguladı.

        Ünal, sezon sonunda gülen taraf olmak istediklerini bu nedenle iyi çalışmalarının önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Kayserispor tarihinin en çok gol atan oyuncusuyum, Avrupa kupalarında gol kralı olan ilk futbolcusuyum. Bunlar benim için gurur verici. Bunları Kayseri ve Kayserispor gibi bir camiada yaşamak çok güzeldi. Hedefim orada yaşadığım başarıları buraya aktarıp, Erciyes 38 FK ile de bu başarıları elde etmek. Erciyes 38 FK olarak bir üst lige çıkmak istiyoruz çünkü futbolun tadı Süper Lig ve 1. Lig bence. İşimiz zor ama zoru severim. Hiçbir zaman kolay yoldan bir yerlere gelmedim. Her zaman zor yolları seçmişimdir. İşimiz zor ama imkansız değil."

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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