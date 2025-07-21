Kayseri'de kayıp kişi Erciyes Dağı'ndaki barakada ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, maktulün barakaya tek girdiğini ve fenalaşıp yere düştüğünü tespit etti.

Kayseri'de yaklaşık bir aydır haber alınamayan kişi, Erciyes Dağı'ndaki bir barakada ölü bulundu.

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