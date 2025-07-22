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        Sarıoğlan'da "Sandıkta Unutulanlar" sergisi açıldı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde "Sandıkta Unutulanlar" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:43 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:44
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        Sarıoğlan'da "Sandıkta Unutulanlar" sergisi açıldı
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde "Sandıkta Unutulanlar" sergisi açıldı.

        KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi dikiş nakış kursu tarafından düzenlenen sergi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el işlerini yeniden gün yüzüne çıkardı.

        Sergide, eski sandıklarda yıllarca saklı kalan kaneviçe, etamin, dantel, yazma kenarı oyaları gibi zarif el işleri, modernize edilerek günümüz kullanımına uygun hale getirildi.

        Sarıoğlan Halk Eğitimi Merkezi ile işbirliği içinde yürütülen kurs sürecinde, kursiyerlerin 9 aylık sabırlı ve özverili çalışmalarıyla hazırlanan ürünler, kültürel mirasın korunmasına katkı sunarken, aile bütçelerine de destek sağlıyor.

        Serginin açılışına; Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim İştahlı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK İlçeler Birim Müdürü Hacı Ufuk Koçer, kurum amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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