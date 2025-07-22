Sarıoğlan'da "Sandıkta Unutulanlar" sergisi açıldı

Sarıoğlan Halk Eğitimi Merkezi ile işbirliği içinde yürütülen kurs sürecinde, kursiyerlerin 9 aylık sabırlı ve özverili çalışmalarıyla hazırlanan ürünler, kültürel mirasın korunmasına katkı sunarken, aile bütçelerine de destek sağlıyor.

KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi dikiş nakış kursu tarafından düzenlenen sergi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el işlerini yeniden gün yüzüne çıkardı.

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