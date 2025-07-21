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        Dağcılar Kıbrıs şehitlerini anmak için Erciyes'in zirvesine tırmandı

        Dağcılar Kıbrıs şehitlerini anmak için Erciyes Dağı'nın zirvesine 51'inci kez tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 23:07 Güncelleme: 21.07.2025 - 23:15
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        Dağcılar Kıbrıs şehitlerini anmak için Erciyes'in zirvesine tırmandı
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        Dağcılar Kıbrıs şehitlerini anmak için Erciyes Dağı'nın zirvesine 51'inci kez tırmandı.

        Kıbrıs Şehitlerini Anma Tırmanışı'nın 51'incisine, K2 Dağcılık Kulübü ve Kayseri Dağcılık İl Temsilciliğinden 11'i kadın 60 dağcı katıldı.

        Dağcılar, yaklaşık 10 saat süren tırmanışın ardından Erciyes Dağı'nın zirvesinde bulunan ve Kule olarak bilinen yere Türk Bayrağı ve Kıbrıs Bayrağı ile çıktı.

        K2 sporcularından Hasan Ali Şahin, tırmanışın 1975 yılında Ali İlik tarafından başlatıldığını ve bugüne kadar devam ettiğini belirtti.

        Kıbrıs ve Türk bayraklarını zirvede dalgalandırdıklarını aktaran Şahin, "Bu anlamlı günde hem Türk hem Kıbrıs bayraklarını ülkemizin en büyük dağlarından biri olan Erciyes'in zirvesinde dalgalandırmaktan onur duyduk. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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