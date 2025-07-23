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        Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:21 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:21
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        Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.C'yi (32) yakaladı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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