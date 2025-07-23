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        Kayseri'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:53 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:53
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        Kayseri'de 3 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda haklarında, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (41), B.B. (39) ile 3 yıl 1 ay 15 gün cezası olan T.K. (28) yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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