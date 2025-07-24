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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda "nöbetçi vekil" uygulaması devam ediyor

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "nöbetçi vekil" uygulaması kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:40 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:40
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        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda "nöbetçi vekil" uygulaması devam ediyor
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        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "nöbetçi vekil" uygulaması kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Cıngı, partisinin il başkanlığında "2. Yasama Yılı Değerlendirmesi ve Nöbetçi Vekil" uygulaması kapsamında düzenlenen toplantıda, Kayseri'nin sanayi, turizm ve eğitim alanındaki gelişmelerini değerlendirdi.

        Milletvekilliği görevine başladığı günden bu yana şehrin sorunlarını gündeme taşıdığını belirten Cıngı, "Şimdiye kadar 60 dakikası meclis genel kurulunda olmak üzere 270 dakika söz alıp şehrimizin bu envanterini, artılarını ve potansiyellerini dile getirmeye gayret ettik." dedi.

        Cıngı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordine ettiği, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sıkı bir şekilde uyguladığı Orta Vadeli Program'ın işe yaradığını, enflasyonun daha da düşeceğine inandığını ifade etti.

        Kayseri'de AK Parti'nin vatandaşla iç içe siyaset yaptığını dile getiren Cıngı, halkın taleplerini dinleyip, çözüme kavuşturmaya devam edeceklerini söyledi.

        Cıngı, açıklamasının ardından vatandaşlarla görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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