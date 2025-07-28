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        Kayseri'de jandarma, olası yangınlara karşı ormanlık alanları denetliyor

        Kayseri'de jandarma ekipleri, meydana gelebilecek olası yangınlara karşı ormanlık alanları denetliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:17 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:17
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        Kayseri'de jandarma, olası yangınlara karşı ormanlık alanları denetliyor
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        Kayseri'de jandarma ekipleri, meydana gelebilecek olası yangınlara karşı ormanlık alanları denetliyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahyalı, Sarız, Pınarbaşı, Tomarza, Hacılar ve Develi ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde bulunan ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınları önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

        Jandarma, gece gündüz devam eden denetimleri, havadan ve karadan yapıyor.

        Devriye ve kontrol faaliyetlerinde ise vatandaşlar, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması, ateş yakılmaması ve yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılması konularında uyarılıyor.

        Ayrıca, bölgede çobanlık yapanlar da yangın riski taşıyan faaliyetlerden kaçınmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda bilgilendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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