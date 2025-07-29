Kışın kuyulara doldurdukları karın suyu ile yaz sıcağında serinliyorlar

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Hacılar ilçesinde, yaz aylarının kavurucu sıcaklarından bunalan vatandaşlar, kışın kuyulara doldurdukları karı sıcak havalarda tüketerek ferahlıyor.

Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan "kar kuyusu" geleneğini sürdüren ilçe sakinleri, kışın doldurdukları karları kavurucu sıcaklarda iple bağladıkları kovalardan çekerek çıkarıyor.

İlçe sakinleri, kuyudan çıkardıkları karları hem yiyor hem de buz gibi suyunu içip serinliyor.

Su kuyusu olmayan vatandaşlar, hastasına, düğün, nişan veya cenazesine gelen misafirlerine kar suyu ikram etmek için bu geleneği sürdüren komşularının kapısını çalıyor.

İlçe sakinlerinden Mahmut Gengeç, AA muhabirine, atalarının "su kuyusu" geleneğine sahip çıktıklarını söyledi.

Atalarının geleneğini yaşatıp, yaz aylarında serinleme imkanı bulduklarını belirten Gengeç, "Hacılar'da 1500-2000 su kuyusu var ama belki 100'ü faaliyette. Kış gelmeden kuyuları güzelce temizleyip, yıkarız. Daha sonra temiz yerlerden çuvallarla getirdiğimiz karlarla bu kuyuları doldururuz. Buraya yağmadıysa ya da az yağdıysa Erciyes'ten getiririz. Bu kuyuları yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun." diye konuştu.