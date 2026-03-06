Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Talas'ta düzenlenen Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması'nda finale belli oldu

        Talas Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması'nda 9 finalist belirlendi.

        Giriş: 06.03.2026 - 13:13
        Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen ve "Mutfakta Dönüşüm Var-Lezzetlerin Sıfırıncı Noktası" sloganıyla hayata geçirilen yarışmada, farklı üniversitelerinden başvuru yapan adaylar arasından finale kalan 9 isim belirlendi.

        Sıfır atık yaklaşımını mutfak kültürüyle buluşturan yarışma, gıda israfının önlenmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve çevre dostu üretim anlayışının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

        Yarışmanın ilk etabında adaylar, sıfır atık yaklaşımını merkeze alan bir ana yemek hazırlayarak süreci video kaydıyla jüriye sundu.

        Başvurular, Kayseri Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Merve Onur, Aşçılık Programı öğretim görevlisi Uğurcan Metin ve Mehmet Nazikgül ile Talas Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personelleri çevre yüksek mühendisi Muhammed Arslantaş ve Yuşa Tamokurdan'dan oluşan ön değerlendirme jürisi tarafından titizlikle incelendi.

        Final etabı, 30 Mart Sıfır Atık Günü'nde, Kayseri Üniversitesi Dr. Makbule Çıkrıkçıoğlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Mutfağı'nda gerçekleştirilecek.

        Ayrıca 9 finalist, ana yemek kategorisindeki sıfır atık tabaklarını uygulamalı olarak hazırlayacak ve mutfak profesyoneli şeflerden oluşan jüriye sunum yapacak.

        Yarışma sonunda birinciye 30 bin, ikinciye 25 bin, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek. Ayrıca tüm katılımcılara katılım sertifikası takdim edilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yarışmanın çevresel farkındalık açısından önemli bir adım olduğunu, sıfır atığı gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

        Belediye olarak okullarda, kamu alanlarında ve günlük yaşamda sıfır atık bilincini yaygınlaştıran birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini anlatan Yalçın, "Mutfakta Dönüşüm Var " yarışmasıyla evlerde ve mutfaklarda israfın önlenmesine dikkat çektiklerini kaydetti.

