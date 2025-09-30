KASKİ su baskınlarının önüne geçmek için kış hazırlıklarına başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış aylarında yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla kent genelinde yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, kış aylarında yağmur ve kar yağışları sırasında su deşarjını daha hızlı sağlayarak olası su baskını riskini ortadan kaldırmak için kent genelindeki yağmur suyu ızgaraları ile terfi merkezlerinin temizlik ve bakım onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

Hazırlıklar kapsamında son teknolojik ekipmanlarla 7 gün 24 saat esasına göre yol haritası belirlenirken, gerekli güvenlik önlemleri alınarak çalışmalarını devam ettiriyor.

Ekipler, yağmur suyu ızgaralarında biriken kum, çakıl ve diğer materyalleri temizleyerek hatların işlevini yeniden kazandırırken, trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde çalışmalar gece saatlerinde yapılıyor.

Cumhuriyet Meydanı, Osman Kavuncu Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Hulusi Akar Bulvarı, Sivas Caddesi, Erkilet, Talas Bulvarı, Kartal Bulvarı, Aşık Veysel Bulvarı, Şehit Komandolar Caddesi gibi ana arterlerde yürütülen çalışmalar sayesinde olası taşkın ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.