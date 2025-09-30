Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        KASKİ su baskınlarının önüne geçmek için kış hazırlıklarına başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış aylarında yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla kent genelinde yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:41 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:41
        
        

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, kış aylarında yağmur ve kar yağışları sırasında su deşarjını daha hızlı sağlayarak olası su baskını riskini ortadan kaldırmak için kent genelindeki yağmur suyu ızgaraları ile terfi merkezlerinin temizlik ve bakım onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

        Hazırlıklar kapsamında son teknolojik ekipmanlarla 7 gün 24 saat esasına göre yol haritası belirlenirken, gerekli güvenlik önlemleri alınarak çalışmalarını devam ettiriyor.

        Ekipler, yağmur suyu ızgaralarında biriken kum, çakıl ve diğer materyalleri temizleyerek hatların işlevini yeniden kazandırırken, trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde çalışmalar gece saatlerinde yapılıyor.

        Cumhuriyet Meydanı, Osman Kavuncu Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Hulusi Akar Bulvarı, Sivas Caddesi, Erkilet, Talas Bulvarı, Kartal Bulvarı, Aşık Veysel Bulvarı, Şehit Komandolar Caddesi gibi ana arterlerde yürütülen çalışmalar sayesinde olası taşkın ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

