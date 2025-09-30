KAYSO eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığındaki toplantıya, meclis başkanlık divanı, meclis üyeleri, meslek komiteleri, disiplin kurulu, yüksek istişare kurulu ve il genç girişimciler icra kurulu üyeleri katıldı.

Açılışta konuşan Özkaya, TOBB öncülüğünde belirlenen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Kayserili firmaları kutladı.

Özkaya, yüksek faiz ve sıkı para politikalarının olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi için üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyecek uygun koşullu kredilerin verilmesinin ve limitlerin artırılmasının bu dönemde bekledikleri acil konu başlıkları arasında olduğunu belirtti.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ikinci çeyreğinde küresel belirsizliklere rağmen yüzde 4,8 oranında büyüme göstermesinin iş dünyası açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti.