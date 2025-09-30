Kocasinan'ın "Sinan Kütüphaneleri" vatandaşların uğrak noktası oldu
Kocasinan Belediyesince ilçeye kazandırılan Sinan Kütüphaneleri, öğrenciler ve vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, modern tasarımları, konforlu alanları ve sunduğu imkanlarla dikkati çeken kütüphaneler, her yaştan vatandaşın uğrak noktası haline geldi.
Fevziçakmak, Ahievran, Yavuzselim, Erciyesevler ve Erkilet mahallerinde hizmet veren Sinan Kütüphaneleri, çocuklar ve gençlere ders çalışma, kitap okuma ve serbest zamanlarını verimli değerlendirme imkanı sağlıyor.
Nezih ve teknolojik donanımlı çalışma alanları sayesinde gençler sınavlara daha verimli hazırlanırken, düzenlenen kitap okuma dersleri ve sosyal etkinlikler çocuklara küçük yaşta kitap sevgisi kazandırıyor.
