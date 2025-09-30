Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesinden üniversitede öğrencisi okuyan ailelere destek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin üniversitede öğrencisi okuyan ailelere yönelik destek projesi 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:00 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:00
        Büyükşehir Belediyesinden üniversitede öğrencisi okuyan ailelere destek
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin üniversitede öğrencisi okuyan ailelere yönelik destek projesi 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın hayata geçirdiği projelerle, gençlerin hayatı kolaylaştırılmaya çalışılıyor.

        Proje kapsamında bu zamana kadar 5 bin 396 aileye 25 milyon 982 bin TL destek verilirken, yeni dönem başvuruları 1 Ekim'de başlayacak, 31 Ekim'de sona erecek.

        Başvurular, Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.kayseri.bel.tr üzerinden yapılacak.

        Başvuruda bulunacak ailelerin T.C. vatandaşı olması, Kayseri il sınırlarında ikamet etmesi, ailede örgün öğretimde okuyan ön lisans veya lisans öğrencisinin bulunması, öğrencinin devlet üniversitesinde ya da vakıf üniversitesinde tam burslu okuyor olması, öğrencinin dönem kaybı bulunmadan normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi, haneye giren toplam gelirin kişi başı 7 bin 368 TL'nin altında ya da toplamda 44 bin 208 TL'yi geçmemesi gibi şartları sağlaması gerekiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

