12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

KAYSERİ’de eşiyle tartışırken üvey oğlu Y.C.K. (12) tarafından bıçaklanan Hasan Puğu (31), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'taki 15 katlı binada meydana geldi. Binanın 8’inci katında oturan Y.C.K.’nin annesi ile üvey babası Hasan Puğu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y.C.K., bıçakla üvey babasını yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Puğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Y.C.K., polis merkezine götürüldü.

Hasan Puğu, tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Puğu'nun cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.