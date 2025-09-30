Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

        KAYSERİ'de eşiyle tartışırken üvey oğlu Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:56 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:56
        12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü
        KAYSERİ’de eşiyle tartışırken üvey oğlu Y.C.K. (12) tarafından bıçaklanan Hasan Puğu (31), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'taki 15 katlı binada meydana geldi. Binanın 8’inci katında oturan Y.C.K.’nin annesi ile üvey babası Hasan Puğu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y.C.K., bıçakla üvey babasını yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Puğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Y.C.K., polis merkezine götürüldü.

        Hasan Puğu, tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Puğu'nun cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

