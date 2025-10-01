Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hollandalı akademisyenlerden Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ne ziyaret

        Kayseri'de Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Hollandalı akademisyenleri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:34 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:34
        Hollandalı akademisyenlerden Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ne ziyaret
        Kayseri'de Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Hollandalı akademisyenleri ağırladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Hollanda'nın Inholland Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi akademisyenleri merkezi ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında akademisyenler, yaşlılarla sohbet etti.

        Akademisyen İbrahim Yerden, "Burada sizleri görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hollandalı arkadaşlarımızla birlikte geldik ve gelecek yıl öğrencilerimiz de bu güzel projeye katılacak." ifadelerini kullandı.

        Inholland Üniversitesi öğretim üyelerinden Noortje Kalb ise merkezde olmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

        Kayseri'de çok sıcak bir karşılama olduğunu kaydeden Kalb, "Yaşlılarımızla çok güzel sohbetlerimiz oldu. Önümüzdeki sene Inholland Üniversitesi'nden öğrencilerimizle burada olacağız. Karşılıklı birbirimizden öğreneceğimiz çok şeylerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

        Yaşlılar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Ulu Çınarlar Korosu, Türk Halk Müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin rehberliğinde misafirlerine mini konser verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

