Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı düzenlenecek

        Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 23-25 Ekim tarihleri arasında Et ve Et Ürünleri Çalıştayı düzenleneceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:08 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 23-25 Ekim tarihleri arasında Et ve Et Ürünleri Çalıştayı düzenleneceğini bildirdi.

        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bağlamış, KTB ev sahipliğinde 23-25 Ekim'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı'nın düzenleneceğini söyledi.

        Bağlamış, Anadolu'nun gıda güvenliğini ve geleceğini inşa edecek bir vizyon kapsamında çalıştıklarını belirtti.

        Kayseri'nin tarih boyunca İpek Yolu'nun ticaret merkezi, bir lezzet ve üretim üssü olduğunu anlatan Bağlamış, bu mirasa sahip çıkarak, şehrin et ve et ürünleri sektöründeki liderliğini pekiştirecek adımlar attıklarını ifade etti.

        ORAN Kalkınma Ajansı ile hayata geçirilen "Kayseri II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı"nın önemini anlatan Bağlamış, "Üç gün boyunca sektörümüzün en büyük sorunlarını çekinmeden masaya yatıracağız. Konuşmayacak, çözüm üreteceğiz. Bu çalıştay, sektörün bugününe ışık tutarken 2030 hedeflerimizi de netleştireceğimiz bir yol haritası olacak." dedi.

        Bu yılki çalıştayın en heyecan verici bölümünün, geleceğin mühendislerini ve girişimcilerini sahneye taşıyan "Et ve Et Ürünlerinde AR-GE Proje Pazarı Yarışması” olacağını anlatan Bağlamış, "Biz, genç beyinlerin enerjisine ve bilgisine inanıyoruz. İşte bu yüzden, toplamda 50 bin lira ödül ile etin işlenmesinden yeni besin takviyelerine, lojistikten dijital çözümlere kadar sektörün her alanında ezber bozan projeleri destekleyeceğiz. Bu bir çağrıdır. Üniversitelerimizden, araştırma merkezlerimizden ve tüm girişimcilerden, sektörümüzün çehresini değiştirecek projelerle 10 Ekim 2025'e kadar başvurularını bekliyoruz." diye konuştu.

        ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker'e ve ekibine teşekkür eden Bağlamış, Kayseri'nin sadece pastırması ve sucuğuyla değil, bilimle üretilmiş, dünya standartlarında, güvenilir gıdalarıyla anılan bir şehir olma yolunda kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Kayseri'de standart dışı plaka operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de standart dışı plaka operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Hollandalı akademisyenlerden Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'...
        Hollandalı akademisyenlerden Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'...
        Kayseri'de "Lityum İyon Batarya Yangınlarını Söndürme Tatbikatı" yapıldı
        Kayseri'de "Lityum İyon Batarya Yangınlarını Söndürme Tatbikatı" yapıldı
        Kayseri'de 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Kayseri'de 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Kayseri'de bir depoda yemek masalarına gizlenmiş 4 bin 210 paket kaçak siga...
        Kayseri'de bir depoda yemek masalarına gizlenmiş 4 bin 210 paket kaçak siga...
        Emirhan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü davanın sanığı: Kalbine geldiğini bilse...
        Emirhan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü davanın sanığı: Kalbine geldiğini bilse...