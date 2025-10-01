Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı düzenlenecek

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 23-25 Ekim tarihleri arasında Et ve Et Ürünleri Çalıştayı düzenleneceğini bildirdi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bağlamış, KTB ev sahipliğinde 23-25 Ekim'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı'nın düzenleneceğini söyledi.

Bağlamış, Anadolu'nun gıda güvenliğini ve geleceğini inşa edecek bir vizyon kapsamında çalıştıklarını belirtti.

Kayseri'nin tarih boyunca İpek Yolu'nun ticaret merkezi, bir lezzet ve üretim üssü olduğunu anlatan Bağlamış, bu mirasa sahip çıkarak, şehrin et ve et ürünleri sektöründeki liderliğini pekiştirecek adımlar attıklarını ifade etti.

ORAN Kalkınma Ajansı ile hayata geçirilen "Kayseri II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı"nın önemini anlatan Bağlamış, "Üç gün boyunca sektörümüzün en büyük sorunlarını çekinmeden masaya yatıracağız. Konuşmayacak, çözüm üreteceğiz. Bu çalıştay, sektörün bugününe ışık tutarken 2030 hedeflerimizi de netleştireceğimiz bir yol haritası olacak." dedi.