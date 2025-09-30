Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Emirhan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü davanın sanığı: Kalbine geldiğini bilseydim vurmazdım

        KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan kavgada Emirhan Çakır'ın (20) bıçaklanarak öldürülmesi sonrası tutuklanan Metin Ünlügüneş (20) ile kardeşi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 17:52 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:55
        Emirhan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü davanın sanığı: Kalbine geldiğini bilseydim vurmazdım
        KAYSERİ’de iki grup arasında çıkan kavgada Emirhan Çakır’ın (20) bıçaklanarak öldürülmesi sonrası tutuklanan Metin Ünlügüneş (20) ile kardeşi M.A. Ü.’nün (17) müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Metin Ünlügüneş, “Bana tüfek doğrultunca ateş edecek zannettim ve bıçağı rastgele salladım. Kalbine geldiğini bilseydim zaten vurmazdım” dedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

        Olay, 18 Ocak’ta saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, Emirhan Çakır bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kavgaya karıştıkları belirlenen Metin Ünlügüneş ile kardeşi M.A.Ü.’yü gözaltına aldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan ağabey-kardeş tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 2 şüpheli hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

        DAVA BAŞLADI

        Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yoğun güvenlik önlemleri altında görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Metin Ünlügüneş ve kardeşi M.A.Ü. ile ölen Emirhan Çakır’ın şikayetçi annesi H.Ç., babası H.Ç., ağabeyi B.Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Öldürme kastı olmadığını öne süren sanık Metin Ünlügüneş, “Emirhan bana tüfek doğrultunca ateş edecek zannettim ve bıçağı rastgele salladım. Oradan uzaklaştım. Kalbine geldiğini bilseydim zaten vurmazdım. O esnada kardeşim geldi. Onun Emirhan’a vurup vurmadığını bilmiyorum. Tanıklar yalan söylüyor. Tanıklar doğruyu söylemiyorlar. Birçoğu zaten Emirhan’ın arkadaşı ve akrabaları. Tanık olarak dinlenen ev sahibine ‘ambulansı ara’ diye bağırdım. Karşı taraftan tüfekle ateş ettiler. Saçmalar yanımdan geçti. Annemin vurulduğunu zannettim. Annem bağırınca bizden biri vuruldu sanıp karşı taraf kaçtı” ifadelerine yer verdi.

        Tutuklu sanıklardan M. A. Ü. ise, suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi.

        ANNE: EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM

        Şikayetçi olduğunu söyleyen ölen Emirhan Çakır’ın annesi H.Ç. ise “Benim evladım bu kadar canice canına kıyılacak kadar bunlara ne yaptı? Sizlerin de evladı var. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Adaletinize güveniyorum. 9 aydır kan ağlıyoruz” dedi.

        BABA: EVİMİZ YANGIN YERİ

        Baba H.Ç., de şikayetçi olduğunu belirterek, “20 sene biz evladımızı büyüttük, besledik. Şu an çok perişan durumdayız. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Evimiz yangın yeri. Biz yanıyoruz” diye konuştu.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Duruşmada, sanıklar Metin Ünlügüneş ve M.A.Ü.’nün babası A.Ü., annesi S.Ü.’nün de aralarında olduğu 9 kişi tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile bazı tanık ifadelerinde adı geçen ve sanıkların husumetli olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 2 kardeşin dinlenmesi ve bazı eksiklerin giderilmesi için sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

